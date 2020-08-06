حريق هائل يشب في أكبر أسواق إمارة عجمان الإماراتية ولا ضحايا (فيديو)

أعلنت السلطات في إمارة عجمان شمال شرقي الإمارات، السيطرة على حريق هائل اندلع، الأربعاء، داخل سوق شعبي بالإمارة.



وأفاد قائد شرطة عجمان سلطان النعيمي، في بيان، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق كبير في "سوق عجمان الشعبي".



وأوضح أنه لم تقع أي إصابات أو وفيات جراء الحريق، إذ أن مبنى السوق مغلق منذ 4 أشهر في ظل قيود الحد من انتشار فيروس كورونا.



ولفت النعيمي إلى أن "عمليات التبريد جارية حاليا في الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".



وفي وقت سابق، قالت إدارة الدفاع المدني في عجمان عبر بيان، إن فرقها "تتعامل مع حريق متطور في سوق عجمان الشعبي".



وأضافت أنه "يتم حاليا التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز الأربعة التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان".



على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تناقل عشرات من الصور والأشرطة المصورة التي تُظهر النيران وهي تأتي على عدد من المحال التجارية في المنطقة الصناعية، كما أبرزت بشكل مقرب، أعمدةَ الدخان الهائل التي عَلَتْ سماء إمارة عجمان.



كما تم إخلاء جميع المباني والمراكز التجارية والأسواق المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه.

ولم تتضح على الفور حجم الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.

المصدر: وكالات



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