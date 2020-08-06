كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تكشف عدد الضحايا الأمريكيين بانفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أنهم علموا بعدد الأمريكيين الذين كانوا في محيط الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت.

وأضاف قائلًا: " وزارة الخارجية الأمريكية على علم بمقتل مواطن أمريكي واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح جراء الانفجار بمرفأ بيروت".

وكانت قد دعت السفارة مساء يوم الانفجار مواطني الولايات في المنطقة المتضررة إلى متابعة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية"، لافتة إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار داعية جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات إن وجدت.

وأفاد آخر الاحصائيات بأن عدد ضحايا الانفجار تجاوز 135، فيما أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن عدد الجرحى وصل إلى 4 آلاف.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

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كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.