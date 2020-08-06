بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عناصر الجيش ستنزل إلى طنجة للمساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي

يتوقع أن تحل خلال الساعات القليلة القادمة، في طنجة، عناصر من القوات المسلحة الملكية، من أجل المساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن عناصر القوات المسلحة، سترافق عناصر القوات المساعدة، وأعوان السلطة، والعناصر الأمنية، في الجولات التي تقوم بها، في مختلف أحياء وشوارع المدينة لرصد المخالفين للتدابير الإحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والداخلية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن هذه التدابير اتخذت على خلفية الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي شهدته عاصمة البوغاز، خلال الأسابيع الأخيرة.