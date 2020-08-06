طنجاويون ينتقدون القرارات الأخيرة للحكومة للحد من انتشار الجائحة: هناك ارتجالية في التدبير – فيديو

فيديو: يونس الميموني

استنكر سكان مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحديد أوقات عمل المقاهي، والمطاعم، وإغلاق عدد من الفضاءات العمومية، وكذا تشديد إجراءات الحجر الصحي في عدد من المناطق للحد من تفشي وباء كورونا.

وكشف السكان “اليوم24” أن القرارات المتخذة يجب أن تراعي، الحالة النفسية للمواطنين، إذ إن تشديد الإجراءات ثم تخفيفها، وإعادة تشديدها، أدى إلى حالة من الارتباك بين المواطنين.

وأضاف السكان أن طنجة ليست وحدها من تسجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، إذ إن عددا من المدن تسجل إصابات مماثلة، ومع ذلك لم تشملها الإجراءات المشددة، كما هو الأمر في عاصمة البوغاز.

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وطالب سكان طنجة بفتح الشواطئ في وجه المواطنين من أجل الاستجمام، مستغربين من قرار الإغلاق، وعلاقته بإصابات كورونا.