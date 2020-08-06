سائقو تربيتور غاضبون: هو مصدر رزقنا الوحيد.. البيرمي فرض علينا ولا نملك سعره – فيديو

تصوير: يونس السودي

ذكرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) سائقو الدراجات ثلاثية العجلات بضرورة توفرهم على رخصة سياقة، وإلا سيصنف عدم توفرهم عليها مخالفات يعاقب عليها القانون.

واعتبر بعض سائقي الدراجات ثلاثية العجلات في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء إلزامهم بالتوفر على رخصة السياقة قرارا مجحفا في حقهم، إذ إن أغلبهم لا يتوفر على سعرها، الذي يتجاوز ألفي درهم، حسب قولهم.

وقال أحد سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، بنبرة غاضبة، لـ”اليوم24″، إن “تربيتور” مصدر رزقه الوحيد، وبواسطته يستطيع أن يسد مصاريف أسرته الصغيرة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على سعر “البيرمي”، فضلا عن أن القرار مفاجئ، مقترحا أن تمنح الجهات المعنية مهلة زمنية لأصحاب هذا النوع من الدراجات، من أجل توفير سعر رخصة السياقة.

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وأوضح آخر أن زوجته حامل، ومصاريف عيشه اليومية تكلفه كثيرا، وبالتالي يعد القرار بالنسبة إليه صادما، ومجحفا، بينما أشار آخر إلى أنه أب لطفلتين، ولا يتقن القراءة، متسائلا: “كيف سيجتاز البيرمي”.

يذكر أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات، المهيئ لنقل البضائع في المغرب، يتجاوز 91 ألفا و300 وحدة مسجلة.