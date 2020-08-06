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شكرا لقرائتكم خبر عن برايان هوك: إيران اختارت مقاومة دعوات الحوار والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
قال المبعوث الأمريكي إلى الملف الإيراني، برايان هوك، إن التقارير توثق ضعف وكلاء إيران نتيجة حملة الضغط القصوى، موضحا أن إيران اختارت مقاومة دعوات الحوار.
وأضاف خلال كلمته بالأمم المتحدة التي عرضتها فضائية "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، أنه طالما سُمح لإيران أن تكون ثرية فالسؤال مشروع عن السلاح النووي، متابعا "وضعنا الأدوات الضرورية فيما يتعلق بالضغوط على إيران للحصول على ما نريده".
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح بجلاء أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، وهناك مباحثات تجري حاليا بشأن حظر الأسلحة على إيران، ومن المنتظر طرح مشروع قرار قريبا جدا لتمديد حظر الأسلحة على إيران، خاصة أن تقرير الأمم المتحدة أكد أن الصواريخ التي استهدفت منشآت السعودية النفطية إيرانية.
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