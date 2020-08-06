الكعبي: حزب الله الإرهابي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

أكدت الكاتبة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، الأربعاء، أن حزب الله الإرهابي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران.

وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر":"حزب الله يحارب في سوريا من أجل إيران ويحارب في العراق من أجل إيران ويدعم الحوثيين في اليمن من أجل إيران، أين مقاومة إسرائيل في أجندة هذا الحزب الإرهابي الذي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران ".