- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: حزب الله الإرهابي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
أكدت الكاتبة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، الأربعاء، أن حزب الله الإرهابي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران.
وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر":"حزب الله يحارب في سوريا من أجل إيران ويحارب في العراق من أجل إيران ويدعم الحوثيين في اليمن من أجل إيران، أين مقاومة إسرائيل في أجندة هذا الحزب الإرهابي الذي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران ".
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: حزب الله الإرهابي يقاتل العرب من أجل مشروع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.