واشنطن: النزاع اليمني مستمر بسبب دعم إيران للحوثيين

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصراع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران لميليشيات الحوثي.

وتابع بومبيو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تعمل على تمديد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، مشيرًا إلى أنهم يجروا اتصالات مع الدول الأصدقاء لإقناعهم بضرورة القرار.

وأكد أنه من الوارد إعادة فرض حظر على الأسلحة إلى إيران من جانب واحد إذا فشلت بلاده في تمرير القرار بمجلس الأمن.