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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحذر من تكرار سيناريو مرفأ بيروت في الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
حذر وزير الاعلام معمر الارياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ودق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفا بيروت بمئات المرات.
وقال "ان حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة واضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط صافر" الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الاحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز ".
واشار الى ان المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تراوغ وتمنع صيانة او تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي اكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم.
وناشد الارياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاذ الوقت.
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