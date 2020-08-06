شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: التصويت على تمديد حظر السلاح لإيران الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع المقبل على محاولة أمريكية لتمديد حظر دولي على السلاح لإيران على الرغم من تحذيرات بعض الدبلوماسيين من أن هذه الخطة تفتقر للتأييد في المجلس.
وأضاف بومبيو للصحفيين: "الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران.. الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح بوسيلة أو بأخرى. سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده".
وهددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.
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