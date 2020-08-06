شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: إصابة 24 ألف يعملون في المجال الصحي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا زولى ماخيز أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن اكتشف الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا من جنوب أفريقيا.
وأضاف الوزير ماخيز في مؤتمر صحفي أمس، أن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب أفريقيا، لافتًا إلى أنه مع إصابة 318ر521 شخصًا بالفيروس، بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة، فإن جنوب أفريقيا تعد الدولة الأكثر تضررًا في القارة الأفريقية حيث أنها سجلت لوحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة أفريقيا.
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