شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 123 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1613 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة جرى شفاؤها، و4930 حالة وفاة.