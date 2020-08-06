شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وفنانون يؤدون واجب العزاء فى وفاة نجل النائب محمد المسعود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عدد من نواب البرلمان وعدد من الفنانين واجب العزاء للنائب محمد المسعود، فى وفاة نجله. وقدم واجب العزاء كل من إيهاب الطماوى، أسامة أبو المجد، علاء والى، والشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، والفنانين محمد عبد الحافظ، طارق علام.

يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقدم بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

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ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

وكانت الصفحة الرسمية للنائب محمد المسعود، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، نعت نجله في رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل #النائب_محمد_المسعود وبهذه المناسبة الأليمة ندعوا من الله ان يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.