شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والكحول.. أهالى بولاق أبو العلا يعزون النائب محمد المسعود فى وفاة نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أهالى دائرة بولاق أبو العلا، على تقديم واجب العزاء للنائب محمد المسعود فى وفاة نجله، وذلك وسط حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة، وتوزيع كمامات والمطهرات وقياس درجة الحرارة ثم المرور من بوابة التعقيم الذاتى.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقدم بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

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ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

وكانت الصفحة الرسمية للنائب محمد المسعود، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، نعت نجله في رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب_محمد_المسعود وبهذه المناسبة الأليمة ندعوا من الله ان يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.