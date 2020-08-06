شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مصر الطيران تسير 31 رحلة دولية تقل 2500 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الخميس، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكبا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، تورنتو ، فرانكفورت، لندن، أسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس ، نيويورك، جوانزو، بغداد، ورحلتين جويتين إلى ميلانو، وأبو ظبي وبيروت ، و3 رحلات جوية إلى دبي، و4 رحلات استثنائية إلى الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلات الشحن الجوى .