غداً.. مصر الطيران تسير 31 رحلة دولية تقل 2500 راكبا إلى دول مختلفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الخميس، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكبا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، تورنتو ، فرانكفورت، لندن، أسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس ، نيويورك، جوانزو، بغداد، ورحلتين جويتين إلى ميلانو، وأبو ظبي وبيروت ، و3 رحلات جوية إلى دبي، و4 رحلات استثنائية إلى الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلات الشحن الجوى .
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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