شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ونواب بالبرلمان يقدمون واجب العزاء للنائب محمد المسعود فى وفاة نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النواب: مصطفى بكرى، وأشرف رشاد، وعماد سعد حمودة، وجون طلعت، وأحمد على، وعلى الدمرداش، وايناس عبد الحليم، ومحمد إسماعيل، وآمين مسعود، والشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على تقديم واجب العزاء للنائب محمد المسعود، فى وفاة نجله.

كما حرص اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على تقديم واجب العزاء أيضا، وعدد من المواطنين من أبناء الدائرة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقدم بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

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