مدة مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية تسجل أقل معدل أسبوعي منذ بداية الحجر

قضى المشاهد المغربي في المدة الممتدة من 29 يوليوز إلى 4 غشت، مدة 3 ساعات و 18 دقيقة يوميا في مشاهدة القنوات الوطنية.

وحسب أرقام مركز قياس، نسب المشاهدة سيوميد، اليوم الأربعاء، فإن عدل المدة اليومية، التي قضاها الفرد المغربي في مشاهدة القنوات الوطنية، عادت إلى معدلات مماثلة لتلك، التي كانت تسجل قبل كورونا.

وشهدت المدة الزمنية، التي يشاهد فيها المغاربة القنوات المحلية، ارتفاعا، انطلق مع بداية الحجر، وتواصل تدريجيا ليصل المعدل 7 ساعات في رمضان، ثم عاد إلى الانخفاض، ليسجل أقل معدل، منذ بداية الجحر الصحي.

وتخص نسب القياس المذكورة الأشخاص، البالغة أعمارهم خمس سنوات فما فوق، فيما أن القنوات موضوع القياس هي: الأولى، والأولى دولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.