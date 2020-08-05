فحص «كورونا» مجاناً 3 مرات سنوياً في أبوظبي

الأربعاء 5 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

أفادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) بإمكانية حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مجاناً، ثلاث مرات في العام، مشيرة إلى وجود سبع فئات في المجتمع، يمكنها الحصول على موعد مجاني كل أربعة أشهر لإجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن المصابين بالفيروس.



ووفرت «صحة» وسيلتين للحصول على موعد مجاني لإجراء مسح «كورونا»، وذلك عبر الاتصال على مركز استجابة لفئات المواطنين، وكبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ومرضى الأمراض المزمنة، والوسيلة الثانية خاصة بالحجز عبر تطبيق الهاتف الذكي لفئات المواطنين وأبناء المواطنات، وعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين، والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، مشيرة إلى إمكانية حجز فحص فردي، أو فحص لمجموعة لا تزيد على خمسة أفراد، مع ضرورة إحضار المستندات الأصلية عند الحضور لإجراء الفحص لإثبات الأحقية في الفحص المجاني، وإلا سيطالب الشخص بسداد مبلغ 370 درهماً رسوم الفحص.

Advertisements

وأكدت «صحة» قيامها منذ بداية الجائحة بوضع مقدراتها كافة، من مرافق وتجهيزات وكوادر طبية وتمريضية وإدارية لخدمة أفراد المجتمع، إذ تحظى «صحة» بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، حيث تضم منشآتها الطبية أفضل الإمكانات المتطورة، وتمتلك التقنيات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات.

وأشارت إلى قيامها بتأمين نحو 6000 متر مكعب من معدات الحماية الشخصية منذ بداية جائحة «كورونا»، ونحو خمسة ملايين عدة مسح وفحص لـPCR، وتوفير أكثر من 400 جهاز تنفس، بالإضافة إلى 24 ألف متر مكعب من سعة التخزين الإضافية لاحتواء الأجهزة، مشيرة إلى أن تأمين الموارد المناسبة يشكل عاملاً رئيساً في قدرة «صحة» على فحص المصابين بـكوفيد-19» وعلاجهم، وحماية المجتمع بشكل عام.

ولفتت «صحة» إلى قيامها، أيضاً، بتوفير فحص الليزر بتقنية «دي بي آي» (فحص كورونا السريع)، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد-19» في ثلاثة مراكز داخل أبوظبي ومدينة العين، مشيرة إلى أنه في حال أظهر فحص DPI (تقنية الليزر) ضرورة إجراء مسحة الأنف (PCR)، سيتعين على صاحب الفحص إجراء الفحص في المركز، ودفع 320 درهماً في الموقع، وعقب إجراء الفحص يتعين عليه الالتزام بالحجر المنزلي لحين استلامه نتيجة مسحة الأنف.

2644 سريراً

شددت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) على نجاحها في تحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها 12 مستشفى، تضم نحو 2644 سريراً، وأكثر من 60 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وبنكين للدم، مشيرة إلى أن منشآتها تستوعب 100 ألف مريض بالعيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها 41 ألف عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض، حيث تُعد واحداً من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 17 ألف شخص، ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية.