مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

الخليج 365 - الرياض- المناطق_متابعات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأبلغ بومبيو الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل “بوسيلة أو بأخرى” لضمان تمديد حظر السلاح على إيران.

وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن، وذلك رغم معارضة روسيا والصين.

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وقال بومبيو: “لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران”، وأشار إلى دور إيران المزعزع في المنطقة، قائلاً: “النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين”.

مقاتل حوثي في صنعاء يرفع صورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على ظهره إلى جانب الأسلحة

يأتي هذا بينما أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، الأربعاء، أن ترمب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وكانت إيران محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.

من الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي في فييا في 2015

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.