شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 355 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 5417 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان، أمس، أنّه خلال الساعات الـ48 الماضية أجري 14470 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفعت فيه عدد حالات الشفاء إلى 1870، سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس وصل إلى 68 إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ48 الماضية.

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