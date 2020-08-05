شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: مستعدون لحشد التمويل للبنان والان نبدء بالتفاصيل

قال البنك الدولي اليوم الأربعاء، إنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر الذي وقع في منطقة ميناء بيروت، وكذلك العمل مع شركاء البلاد لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والانتعاش.

وأضاف البنك الدولي في بيان إنه "على استعداد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة".