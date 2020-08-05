شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار ضخم بكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت "رويترز" بأن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيئول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.
ونقلت "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، قوله إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانغانغ.
وأضاف المصدر للصحيفة: "دمر الانفجار قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا. لم يبق شيء ذو قيمة على الإطلاق داخلها". سقط عشرات الجرحى من جراء الانفجار.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وكيل سفر في بلدة تشانغباي الحدودية الصينية قوله، إنه شاهد الانفجار وقام بتصوير مقطع فيديو له، لكنه لا يعرف السبب.
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