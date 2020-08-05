شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الغامبي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ودخل ساماته الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ثلاثة وزراء آخرين في وقت سابق، وهم وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانغ، ووزيرة الزراعة آمي فابوريه.
وقالت وزارة الصحة الغامبية في بيان صحفي: "إن النتائج الأولية لأول اختبار لكوفيد-19 لوزير الصحة غير حاسمة.
وخلال انتظاره المزيد من الاختبارات، سيواصل الدكتور ساماته بحالته المعنوية العالية قيادة عمليات وزارة الصحة من الحجر الصحي.
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