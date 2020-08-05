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إصابة وزير الصحة الغامبي بكورونا

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أفادت وزارة الصحة الغامبية أن وزير الصحة الغامبي أمادو ساماته وُضِعَ في الحجر الصحي، بعدما أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس المستجد.

ودخل ساماته الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ثلاثة وزراء آخرين في وقت سابق، وهم وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانغ، ووزيرة الزراعة آمي فابوريه.

وقالت وزارة الصحة الغامبية في بيان صحفي: "إن النتائج الأولية لأول اختبار لكوفيد-19 لوزير الصحة غير حاسمة.

وخلال انتظاره المزيد من الاختبارات، سيواصل الدكتور ساماته بحالته المعنوية العالية قيادة عمليات وزارة الصحة من الحجر الصحي.

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