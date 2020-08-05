شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ندعم لبنان بـ 6.6 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
جاء تصريح راب عقب اتصاله برئيس الوزراء اللبناني. وأضاف: "سنقف إلى جانب الشعب اللبناني وقت الحاجة، سنقدم استجابة عاجلة وحزمة مساعدات، بحث وإنقاذ ومساعدة إنسانية تصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني، إضافة إلى دعم طبي متخصص".
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