اخبار العالم

بريطانيا: ندعم لبنان بـ 6.6 مليون دولار 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ندعم لبنان بـ 6.6 مليون دولار  والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات لبيروت بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار)، تشمل المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ والدعم الطبي المتخصص.

جاء تصريح راب عقب اتصاله برئيس الوزراء اللبناني. وأضاف: "سنقف إلى جانب الشعب اللبناني وقت الحاجة، سنقدم استجابة عاجلة وحزمة مساعدات، بحث وإنقاذ ومساعدة إنسانية تصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني، إضافة إلى دعم طبي متخصص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: ندعم لبنان بـ 6.6 مليون دولار  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا