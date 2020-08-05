شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ندعم لبنان بـ 6.6 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات لبيروت بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار)، تشمل المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ والدعم الطبي المتخصص.

جاء تصريح راب عقب اتصاله برئيس الوزراء اللبناني. وأضاف: "سنقف إلى جانب الشعب اللبناني وقت الحاجة، سنقدم استجابة عاجلة وحزمة مساعدات، بحث وإنقاذ ومساعدة إنسانية تصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني، إضافة إلى دعم طبي متخصص".