شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مبنى بالكامل.. السيطرة على حريق سوق شعبي بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

قال قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إن حريقا اندلع مساء أمس الأربعاء في السوق الشعبي بإمارة عجمان في الإمارات دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة عليه.

ونقلت عنه وكالة أنباء الإمارات القول إن الحريق تسبب في سقوط أجزاء من مبنى مغلق منذ أربعة أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة فيروس كورونا واحتراقه بالكامل.

وأضاف أن عمليات التبريد جارية حاليا في الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.