4 طائرات وباخرة.. الجزائر تلبي نداء لبنان بمساعدات كبيرة

قررت الجزائر، الأربعاء، إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان عقب التفجير الهائل الذي أتى على ميناء بيروت شريان الاقتصاد في البلد المنهك.



وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقديم مساعدات فورية للشعب اللبناني عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون.

وكشف بيان للرئاسة الجزائرية، اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، عن حجم وطبيعة المساعدات العاجلة التي أرسلتها الجزائر إلى لبنان.

ومن المرتقب أن تقلع في وقت لاحق اليوم 4 طائرات شحن محملة بالمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والخيم والأغطية، وكذا أطقماً من الأطباء والجراحين وفرق الحماية المدنية (الدفاع المدني).

كما ستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت والمناطق المتضررة من الانفجار.

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وقرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.

وكشفت مصادر وزارية لـ ”الخليج 365”، أن الحكومة اللبنانية بحثت القرار خلال جلستها الطارئة، وأكدت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤولين.

كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.

وتعهد وزير الداخلية اللبناني، بأن يكون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت شفافا، وتابع قائلا: "التحقيق سيستغرق 5 أيام والمسؤول عما حدث سيحاسب".



