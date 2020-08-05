خامنئي يعفو عن أكثر من ألفي سجين أو يخفف أحكامهم

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المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي

عفا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي عن أكثر من ألفي سجين أو خفض أحكامهم بمناسبة عيدين إسلاميين، كما أفاد موقعه الإلكتروني الرسمي الأربعاء.

وذكر الموقع أن العفو وخفض الأحكام يشمل 2135 شخصاً مدانين في "المحاكم العامة والثورية والإدارية والعسكرية"، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

وجاءت الخطوة رداً على اقتراح من السلطة القضائية بهذا الصدد ولمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

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ومنذ آذار/مارس، استفاد عشرات آلاف السجناء من أذون بالخروج من السجن بهدف التخفيف من اكتظاظها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وبحسب المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي، فان أكثر من 60 ألف محكوم هم حالياً خارج السجون.

ومنذ ظهر كوفيد-19 في إيران أواخر شباط/فبراير، سجلت أكثر من 317 ألف إصابة رسمياً و17800 وفاة.