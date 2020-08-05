شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات «كورونا» في الدولة الأقل منذ 4 أشهر ولا وفيات لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 Advertisements السعودية نيوز ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق فحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60999 حالة، ويعد عدد إصابات أمس الأقل منذ 4 أشهر وتحديداً منذ 2 أبريل الماضي الذي تم الإعلان فيه عن إصابة 210 حالات جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 42 ألفاً و428 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 360 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 54615.

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