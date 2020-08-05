فيديو يكشف إصابة مذيعة قناة BBC في بث مباشرة بسبب انفجار بيروت

نشرت قناة عربي BBC News لحظة “انفجار بيروت” أثناء إجراء مقابلة المذيعة مريم التومي، الصحفية بمكتب القناة فى لبنان مع فيصل الأصيل، مدير المشاريع في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وأظهرت المقابلة التلفزيونية التى كانت تبثها القناة على الهواء مباشرة، والقريبة من موقع مرفأ بيروت، إصابة المذيعة جراء الانفجار الذي شهدته لبنان، بينما كان البث يعمل مع مدير المشاريع في الوكالة المغربية، والذى أصيب بحالة من الذعر وظل ينظر فى حالة ذهول نتيجة الحادث.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الحداد الوطني والإقفال لمدة 3 أيام عقب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت مساء أمس وخلف ضحايا ومصابين، فيما أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني أن بيروت منطقة منكوبة.

وتعرضت بيروت أمس بمنطقة المرفأ لانفجار شديد أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه لم يتحدد بعدُ السبب الرئيسي وراء هذا الانفجار، ولكن تلك المنطقة بها مستودع يحتوي على مفرقعات، لكن لم يتعين بعدُ نوع تلك المفرقعات.