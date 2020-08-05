اندلاع حريق هائل في سوق للأعلاف بالسعودية "فيديو"

شب حريق ضخم في سوق الأعلاف الشهير بكنطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، واندلع الحريق بأكثر من 20 شاحنة محملة جميعها بالأعلاف، إلا أن قوة الرياح التي شهدتها المحافظة اليوم تسببت في سرعة انتشار الحريق.
وكانت جهود رجال الدفاع المدني كبيرة بعد أن قاموا بحصر الحريق في سوق الأعلاف حتى لا يصل إلى بقية الشاحنات المحملة بالمنتج.
يذكر أن الحريق يعتبر الثاني خلال 5 أيام، حيث سيطرت فرق الدفاع المدني حينها على الحريق الأول.
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