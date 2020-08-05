الجزائر تقرر إرسال 4 طائرات وباخرة لمساعدة لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إرسال أربع طائرات جزائرية إلى العاصمة بيروت، من بينها طائرة تضم أطقم من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، وطائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، وطائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية.

جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها اليوم الرئيس الجزائري مع نظيره اللبناني ميشال عون، لإرسال مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق جراء الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت أمس.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضًا إرسال باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار.