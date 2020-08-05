أولى الثانوية العامة بجنوب سيناء: حققت حلم والدي وواصلت اجتهادي بعد إحباط

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعربت الطالبة هبة هاني عبدالستار، الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة جنوب سيناء، في نتيجة امتحانات الثانوية العامة قسم علمي شعبة (علوم)، بمجموع 407.5 درجة، عن سعادتها لتحقيق حلمها وهدفها الذي كانت تسعى إليه منذ بداية العام الدراسي.

قالت "هبة"، الطالبة بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة الطور التعليمية، إن الثانوية العامة لم تكن بالنسبة لها "شبح"، لأنها فضّلت دراسة المواد التي تحبها منذ البداية، وقررت أن تلتحق بالقسم العلمي شعبة علوم، مؤكدة أن دراسة المواد التي يحبها الطالب تمثل جزء كبير في رحلة التفوق.

وأهدت نجاحها وتفوقها لوالديها، قائلة "على مدار عام دراسي كامل، لم أفكر في حلمي فقط، ولكني كنت دائمة التفكير في تحقيق حلم والدي ووالدتي، وهو أن التحق بكلية الطب، والحمد لله لقد تحقق حلمي وحلم والدي وسوف أدخل كلية طب الأسنان".

وعن فيروس كورونا، قالت هبة:"قبل ظهور الفيروس كنت أجتهد في دراستي وأذاكر لفترة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، ولكن بعد انتشار الجائحة انتابني شيء من الإحباط، وانخفضت ساعات المذاكرة إلى 4 ساعات يوميًا فقط، ولكن سرعان ما أدركت أن كورونا ليس شبح ولن يعوق تحقيق حلمي، وواصلت اجتهادي مرة أخرى، وعادت لي ثقتي في نفسي بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد الامتحانات".