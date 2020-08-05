بيروت / غرق المعلم السياحي العائم "أورينت كوين" ومقتل إثنين من طاقمه

غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين" بالكامل في مرفأ بيروت، إثر الانفجار الذي وقع أمس، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال رجل الأعمال، مرعي أبو مرعي، مالك شركة "أبو مرعي لاينز" التي تملك الباخرة في بيان "للأسف فإن الباخرة "أورينت كوين" التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها، فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان، وغاب معها معلم سياحي عائم رفع إسم لبنان عاليا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن".

ونعى أبو مرعي "بلوعة وحزن وأسى شهيدي الباخرة وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الكارثة"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى"، معتبرا أن "ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية"، داعيا الدولة إلى "تحقيق شفاف سريع وإعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين دون أي تلكؤ وبلسمة جراح ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين، لأن ما جرى لا يصدقه عقل أو خيال".

Advertisements

وهز إنفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وإنهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الإنفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام