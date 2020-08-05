بيلاروسيا ستتعاون مع روسيا وكييف في قضية الروس المعتقلين

أكد ألكسندر لوكاشينكو ، رئيس بيلاروسيا ، اليوم الأربعاء، أن الهيئات الأمنية في بلاده، ستتعاون في قضية الروس المحتجزين لدى بلاده في إطار الاتفاقيات الدولية الموقعة مع موسكو وكييف.

وأضاف المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية الأربعاء عقب محادثة هاتفية أجراها لوكاشينكو مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "ألكسندر لوكاشينكو أشار إلى أن هيئات الأمن البيلاروسي، ستتعاون في هذه القضية في إطار الاتفاقيات الدولية الموقعة مع روسيا

وأوكرانيا".

من جانبه قال زيلينسكي، إن "الروس المعتقلين شاركوا في الأعمال العدائية في دونباس" وقال مكتبه الصحفي: "أثار زيلينسكي خلال المحادثة، قضية المسلحين المحتجزين في بيلاروس. وأبلغ أنهم شاركوا في الأعمال العدائية في دونباس، وأن النيابة العامة الأوكرانية تحقق في هذه الوقائع".

كما تحدث الرئيسان عن تعزيز مراقبة الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا وتعزيز التفاعل بين

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حرس الحدود.

وناقش الرئيسان تطوير العلاقات الثنائية، والتحضيرات لعقد المنتدى الثالث لمناطق البلدين في غرودنو البيلاروسية الخريف المقبل.

ووجه رئيس بيلاروسيا، يوم الثلاثاء، اتهامًا لروسيا بالكذب فيما يتعلق بمخطط مزعوم لاستخدام متعاقدين أمنيين روس لزعزعة استقرار بلاده قائلًا إن قوى لم يذكرها بالاسم تحاول إشعال ثورة في روسيا البيضاء لكنها ستبوء بالفشل.

ويخوض ألكسندر لوكاشينكو ، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، الانتخابات للفوز بفترة سادسة يوم الأحد ويواجه أكبر تحد منذ سنوات وسط غضب شعبي من إدارته لأزمة جائحة كورونا وللاقتصاد وحقوق الإنسان.