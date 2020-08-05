انهيار مبنى سكني في العاصمة الإيرانية واندلاع النيران فيه

أعلنت مصادر في العاصمة الإيرانية طهران ،اليوم الأربعاء، عن انهيار مبنى سكني مكونا من طابقين جنوب العاصمة دون وقوع إصابات.

والمبنى كان يضم شققا سكنية ومستودع بلاستيك ومحلا لبيع ألعاب الاطفال، وشعر ساكنوه بأصوات تشققات في المبنى وبعد اتصالهم بالدفاع المدني أمرهم بإخلاء المبنى الذي انهار بعد دقائق من إجلائهم.

وأكد شهود عيان، أن النيران اندلعت في

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المبنى عقب انهياره، بسبب انفجار أنابيب الغاز.

وأعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2697 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و185 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية -

إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2697 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 317 ألفا و483 حالة حتى الآن بينهم 4 آلاف و129 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 274 ألفا و932 شخصا حتى الآن، مشير إلى أنه تم تسجيل وفاة 185 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفا و802 شخص.