فيديو .. النيران تلتهم السوق الإيراني في إمارة عجمان بالإمارات

أعلنت إمارة عجمان بالإمارات ، اليوم الأربعاء، اندلاع النيران في السوق الإيراني بمنطقة الصناعية الجديدة، ومكافحة فرق الدفاع المدني تطور الحريق بالمنطقة.

وأشارت إدارة الدفاع المدني، إلى أنه "ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والإطفاء والشرطية لموقع الحريق وتبين امتداده وتطوره".

وبينت أنه "حاليا يتم التعامل مع الحريق من

قبل جميع المراكز التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان، وعددها 4".

وشددت، على أنها "ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة، في حال استدعى الأمر لذلك".

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وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد أن النيران انتشرت على مساحة واسعة ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن على ما يبدو.

وأعلنت وسائل إعلامية إماراتية اندلاع حريق ضخم ، مساء اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وذكرت صحيفة البيان المحلية أن فرق الدفاع المدني في عجمان تكافح حريقا متطورا في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.