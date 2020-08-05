سفير سوري : استقرار لبنان ينعكس على سوريا

قال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم ، اليوم الأربعاء، إن التكامل بين دمشق وبيروت تفرضه المصلحة العامة، وأن البلدين بحاجة لبعضهما.

وقال عبد الكريم في تصريحات خاصة لقناة "الميادين" اللبنانية، إن "استقرار لبنان ينعكس على سوريا، وحتى الخسائر التي تصيب لبنان تطال سوريا".

وأضاف: "إذا بادرت أي جهة مسؤولة في لبنان إلى التواصل مع سوريا، فإن الضغط الأمريكي سيتراجع ولن يزداد،

والتكامل بين لبنان سوريا يلجم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وغيرها".

وتابع: "الكارثة التي حلت بلبنان ستدفع الكثير من المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات نحو سوريا والتوجه شرقا".

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وشدد السفير السوري لدى بيروت، على أن "سوريا بحاجة إلى لبنان ولبنان بحاجة إلى سوريا والحصار الأمريكي ليس قدرا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم الولايات

المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له بما يعينه على تجاوز تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع أمس الثلاثاء في ميناء بيروت البحري، وتسبب في أضرار بالغة في عموم العاصمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.