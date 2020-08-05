إثيوبيون لـ آبي أحمد : توقف عن الهراء وأتق الله في شعبك

فجر نشطاء إثيوبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، موجة من الغضب العارم بسبب ما يحدث داخل بلادهم، خاصة بعد تعليق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، علي الحادث المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن عشرات القتلي وآلاف المصابيين.

ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي، علي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا" حزين للغاية بما حدث داخل بيروت، مشاعري وصلواتي مع شعب لبنان"، مضيفًا أشجع الإثيوبيين الذين يعيشون في بيروت علي الاتصال بالقنصلية ومساعدة بعضهم البعض وسط هذه المحنة.

وبعد نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، غضبه بالحادث المأساوي داخل بيروت، علي الفور قام نشطاء إثيوبيون بالرد علي آبي أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلين:" أين كنت عندما ذبح، كل هؤلاء الأبرياء تحت قيادتك، هل

لديك شجاعة لتغريد سطر واحد حول ما يحدث داخل بلادك".

رواد إثيوبيين على تويتر يطالبون بإسقاط آبي أحمد

وأضاف إثيوبيون آخرون :"نعم هو البلد الذي رحل منه العديد، لم يقم أحد من الحكومة بإعادة جميع الطلاب الإثيوبيين العالقيين في ووهان الصين، بينما فعلت كل الدول الأخري، لذا يرجي التوقف عن هذا الهراء".

وأضاف :" علي مدار العاميين الماضيين، تعرض آلاف الأبرياء للتخريب والقتل بسبب ضعف إدارتك، قائلًا : "القائد الذي لا ينصف الجميع عديم النفاق".

ووجهت ناشطة إثيوبية:" رسالة إلي رئيس الوزراء الإثيوبي، يجب عليك أن تتصدي للإبادة الجماعية الدينية والعرقية في بلدك أولًا، وعدم اخفاء الإبادة، واللبنانيون

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وضعهم جيد، ويستطعوا ان يحافظه علي أنفسهم في تلك التوقيت أكثر من الأوقات السابقة، وسفارة الإثيوبية داخل لبنان تعتقد أنها تعامل شعبها جيد".

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وقالت :" أين أنت فيما يحدث ذلك بلدك وأنت تقود أكثر من 300 شخص برئ يتم أعتقالهم، ولم تخرج ببيان ولا توضح الأمر، ونراي أنك خرجت ببيان سريع للحادث المأساوي في بيروت، أتقي الله في شعبك".

جدير بالذكر أنه لمدة شهر وأكثر .. تتصاعد الاضطرابات في دولة إثيوبيا، منذ اغتيال المغني الشاب "هاشالو هونديسا" البالغ من العمر 34عامًا، الذي قتل برصاص مسلحين مجهولين في إديس أبابا.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 113.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن.