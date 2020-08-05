العراق تتخذ تدابير احترازية خوفا من تكرار انفجار بيروت

اتخذت الهيئة العامة للجمارك في العراق ، اليوم الأربعاء، تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيمياوية والخطرة، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وقالت الهيئة إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجهنا اليوم، كافة مراكزنا الجمركية البرية والبحرية والجوية، بالإسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من

الجمارك".

وشددت على ضرورة الكشف عن أسباب عدم انجاز معاملات المواد المخزونة من قبل الوزارات العائدة لها.

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وصرح رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي تعليقًا على انفجار بيروت ، اليوم الأربعاء، أن "لبنان دافع عن كرامتنا فلندافع عنه وعن وكرامة شعبه".

وذكر في بيان صحفي "نعزي

بحزن يدمي القلب وألم يعصر الفؤاد أهلنا وشعبنا اللبناني العزيز، داعين العلي القدير أن يتغمد أرواح الشهداء برحمته الواسعة، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن نقف جميعا في هذه اللحظات الحاسمة مع أهلنا وشعبنا في هذا البلد المثابر والمقاوم والمضحي، وأن نقدم له كل إسناد ودعم".

وأضاف "وسواء أكان الذي حصل في المرفأ هجوما أو إهمالا فكلاهما نتيجة للمؤامرات على لبنان والتدخلات الكثيرة لإضعافه وإخضاعه وبث الفتنة في صفوف قواه".