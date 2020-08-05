كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة من الصين، تظهر انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، ويقول البعض أن بسبب تسرب غاز.

وأفادت "رويترز" بأن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيئول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.ونقلت "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، قوله إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانغانغ.

وأضاف المصدر للصحيفة: "دمر الانفجار قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا. لم يبق شيء ذو قيمة على الإطلاق داخلها". سقط عشرات الجرحى من جراء الانفجار.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وكيل سفر في بلدة تشانغباي الحدودية الصينية قوله، إنه شاهد الانفجار وقام بتصوير مقطع فيديو له، لكنه لا يعرف السبب.

تُظهر مقاطع الفيديو حريقًا يتوهج فوق قمم الأشجار، وتتخلله انفجارات متعددة تسببت في اندلاع أعمدة اللهب إلى السماء. ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أي شيء حول حادث، وقال مسؤولون جنوبيون إنهم لا يمكنهم تأكيد التقارير حاليًا.