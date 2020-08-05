كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل يلتهم سوقا شعبيا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن حريق هائل التهم مساء اليوم الأربعاء، سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية.

وأوضحت الصحيفة أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إماراتية.