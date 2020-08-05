108 إصابة بكورونا حالتها خطيرة في المغرب و8071 شخصا لازالوا يتلقوا العلاج بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و365 حالة شفاء، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 28 ألفا و500 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي بمعدل إصابة تراكمي قدره 78.5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 19 ألفا و994 حالة بنسبة تعاف تناهز 70.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 435 حالة.

وأبرز المتحدث ذاته أن حالات الوفيات 18 الجديدة تتوزع كالتالي: مدينة طنجة (13)، مراكش (حالتان)، وحالة واحدة بكل من تطوان وفاس والدار البيضاء، مشيرا الى أن 94 في المائة من مجموع الحالات الجديدة سجلت بخمس جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، فيما تم تسجيل 68 في المائة من حالات الإصابة بأربع مدن، تتمثل في الدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المرابط أنه تم تسجيل 322 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (296 حالة بطنجة، 23 حالة بإقليم الفحص أنجرة، حالتان بتطوان، وحالة واحدة بالحسيمة)، و249 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (203 حالة بالدارالبيضاء، 7 بالمحمدية، 23 بسطات، 9 حالات بمديونة، 6 حالات بالجديدة، وحالة واحدة ببنسليمان)، و201 حالة بجهة فاس مكناس (110 حالة بفاس، و27 بمكناس، و12 بمولاي يعقوب، و3 حالات ببولمان، وحالة واحدة بإفران، و48 بصفرو)، و296 حالة بجهة مراكش آسفي (262 حالة بمراكش، و7 باليوسفية، و14 حالة بقلعة السراغنة، و10 حالات بالحوز، حالة بكل من الرحامنة، شيشاوة، وآسفي).

وسجلت 136 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (26 حالة بالرباط، 68 حالة بسيدي قاسم، 17 حالة بسلا، 17 بتمارة، 4 حالات بكل من الخميسات والقنيطرة)، و26 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء (25 حالة بطرفاية، وحالة واحدة بالعيون)، و22 حالة بجهة بني ملال خنيفرة (15 حالة ببني ملال، و3 بخنيفرة، وحالتان بكل من خريبكة والفقيه بنصالح).

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كما تم تسجيل حالة 13 بالجهة الشرقية (7 حالات بالناظور، 3 حالات بوجدة، حالتان بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت)، و10 حالات بجهة درعة-تافيلالت ( 8 حالات بميدلت، وحالة واحدة بكل من الرشيدية وتنغير)، و5 حالة بسوس-ماسة (3 حالات بأكادير إداوتنان، وحالة واحدة بكل من انزكان-أيت ملول وتزنيت) و3 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب (كلها بالداخلة)، فيما لم تسجل جهة كلميم-واد نون أية حالة إصابة.

أما مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فيبلغ حاليا 8071 حالة، بمعدل 22.2 لكل 100 ألف نسمة، تتوزع على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (2343 حالة)، ووفاس-مكناس (1928)، والدار البيضاء-سطات (1795)، ومراكش-آسفي (857)، والرباط-سلا-القنيطرة (595)، ودرعة-تافيلالت (163)، وبني ملال-خنيفرة (159)، والجهة الشرقية (111)، والداخلة-واد الذهب (46)، وسوس-ماسة (39) ، والعيون-الساقية الحمراء (34 حالات) وكلميم-واد النون (حالة واحدة).

وأشار المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 108 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي، تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (38 حالة، بينها 10حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (26 حالة، بينها حالة واحدة تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (22حالة)، وفاس-مكناس (12 حالة، بينها أربع حالات تحت التنفس الاصطناعي)، والرباط-سلا-القنيطرة (8 حالات، من بينها 4 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وسوس -ماسة (حالتان).

وسجل المرابط أن 78 في المائة من 1283 حالة الجديدة، أي 1001 حالة، تم تشخيصها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، التي شملت إلى حدود هذا الوقت 126 ألف و487 مخالطا، فيما لا يزال 17 ألفا و865 مخالطا رهن التتبع الطبي، مشيرا إلى أنه تم استثناء 21 ألف و278 حالات من كونها مصابة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و333 ألف و50 حالة.