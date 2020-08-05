الناصرة: إصابة شابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة (22 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت مساء الأربعاء، في مدينة الناصرة. وعلم أن الجريمة وقعت في حي بئر الأمير، حيث أطلق مجهولون النار باتجاه أحد المنازل. ولفت بيان صدر عن الشرطة إلى أن أحد الأعيرة النارية اخترق نوافذ المنزل وأصاب الشابة. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للضحية. ونقلت وهي بحالة خطرة إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة.

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