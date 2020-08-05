مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل مساء الأربعاء، خليل الشيخ، شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطينيّ، حسين الشيخ، إثر إصابته بالرصاص الحيّ في منطقة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في التفاصيل أن الشجار، نشب خلال محاولة صلح بين عائلتين في مدينة البيرة، شارك فيه الشيخ.

وقال مصدر من رام الله، في حديث لموقع "عرب 48"، إن "الشيخ أُصيب بالرصاص الحيّ، في منطقة الصدر"، ما أسفر عن وفاته في مشفى "الهلال" في البيرة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

Advertisements

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، تواجدا أمنيا مكثفا في البيرة، ولا سيّما، في محيط مستشفى الهلال الأحمر، عقب الشجار وما تبعه من إطلاقِ نار.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، شبانًا يُغلقون محلات تجارية في البيرة، في حالة عمّتها الفوضى، وغياب سيادة القانون.

وتشهد الضفة الغربية بشكل عام، مظاهر عديدة، توضح غياب القانون، وغياب دور الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي يكون حضورها بارزا، في قمع واعتقال ناشطين اجتماعيين وسياسيين، بين حينٍ وآخر.