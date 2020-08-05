شباب الصحفيين : العالم ينظر بعين التقدير للدولة المصرية في الاستعداد لمجلس الشيوخ

الأربعاء 5 أغسطس 2020

طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالمشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي الجديد المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تحدد لها يومي الاحد والاثنين,9و10 اغسطس الجاري بمقار السفارات المصرية بالخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 اغسطس الجاري باللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية.. مؤكدة الجبهة علي ان المشاركه واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن حريص على إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة

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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية،ان جموع المصريين الشرفاء الابطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية و المقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سوف يبهرون العالم كعادتهم بالمشاركة في الانتخابات بكثافة عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة

اضاف طوالة،ان مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة لتكتمل غرفتي الحياة النيابية حيث ينظر العالم بعين التقدير والاعجاب لاستعداد الدولة المصرية لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ

و أشار رئيس الجبهة إلي ان العالم سوف يتوقف لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني.مؤكدين على مشاعرهم الصادقة تجاة بلدهم