شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: بغداد ستوفر الوقود لبيروت بعد الانفجار والان نبدء بالتفاصيل

أفاد بيان للحكومة اللبنانية أن وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء وأبلغه بأن بغداد ستقدم لبيروت مساعدات في صورة إمدادات وقود بعد الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن كمية من القمح ستصل يوم الجمعة من العراق كمساعدة بعد الانفجار الذي تسبب في افتقار العاصمة اللبنانية للقمح وفقا لما ذكره محافظ بيروت.