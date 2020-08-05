شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبناني يطالب الحكومة بالاستقالة الفورية والان نبدء بالتفاصيل

طالب النائب اللبناني ميشال ضاهر، الحكومة بالاستقالة الفورية جراء كارثة تفجير مرفأ بيروت. وقال عبر "تويتر": "أطالب الحكومة بالاستقالة الفورية أمام هول هذه الفاجعة، لبنان بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي الذي لا يثق بها، إضافة الى فشلها بوضع تصور واضح للخروج من هذه الأزمة". وتابع: "‏المطلوب الانتقال إلى حكومة اختصاصيين تنال ثقة اللبنانين والمجتمعين العربي والدولي لإنقاذ لبنان من حالة الموت السريري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب لبناني يطالب الحكومة بالاستقالة الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.