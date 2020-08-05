شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترد رسميًا على الملء الأحادي لسدّ النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أرسلت مصر خطابا إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي لسدّ النهضة الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو الماضي، وذلك في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم، أن الخطاب تضمن أيضا رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس الجاري الذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو الماضي التي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.