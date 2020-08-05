لبنان يعلن الطوارئ في بيروت ويقر تمويلاً عاجلاً بعد انفجار الميناء



أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت بعد انفجار هائل في منطقة الميناء هز المدينة أمس الثلاثاء وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة.

وأصدر مجلس الوزراء تعليمات للجيش بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص مشارك منذ عام 2014 في إدارة المستودع الذي كان يحتوي على كميات صخمة من المواد شديدة الانفجار بحسب بيان تلته وزيرة الإعلام.

كما وافق المجلس على مخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للتصدي للأزمة. ويساوي هذا المبلغ 66 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1500 ليرة للدولار، لكن قيمته تساوي فعلياً حوالي 13 مليون دولار بناء على أحدث سعر في السوق الموازية وهو حوالي 7500 ليرة مقابل الدولار في الأيام التي سبقت الانفجار.



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