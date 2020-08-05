انفجار بيروت يخرج محطة تحويل الكهرباء الرئيسية في الاشرفية من الخدمة



أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان اليوم الأربعاء أن الانفجار الهائل الذي وقع أمس في مرفأ بيروت، أدى إلى تدمير المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا من الخدمة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه نتيجة لذلك وبعد قيام موظفي المؤسسة بجهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً انطلاقاً من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الانقاذ.

وذكرت الوزارة أن عصف الانفجار أدى إلى خروج محطة التحويل الرئيسية في الأشرفية عن الخدمة، ومازالت حتى الساعة تفاديا لحصول أي احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين.

وتابعت أن فرق الصيانة باشرت العمل على مسح الاضرار تمهيدا للبدء بالإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت.



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